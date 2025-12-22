«Я нищий и голодранец – чувствую себя бомжом» – украинский военный

Зарплаты основной массы украинских военных не хватает, чтобы покрыть даже базовые потребности.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире украинского военблогера Анны Максимчук заявил боец 29-й бригады ВСУ с позывным «Трава».

Ведущая продемонстрировала ролик, который ее собеседник выложил в соцсетях и в котором он, пожаловавшись на свою тяжелую судьбу, обратился к участникам так называемого картонного майдана, организованного соросятней в поддержку НАБУ.

«Я – бедняга, голодранец, бедняк, раб, терпила. Я – воин ВСУ, четвертый год защищающий свою страну. И обращаюсь сейчас к источникам власти в нашей стране, а именно к людям с картонками. Уважаемые люди с картонками, мне уже не хватает на мою бедную жизнь. Я не могу покрыть свои базовые нужды. Я стал обузой для своей семьи. После четвертого ранения я выведен в тыл и получу 20 тысяч гривен.

Это меньше, чем получает официант. Это меньше, чем получает парикмахер. Это меньше, чем получает охранник в АТБ. Мне стало очень тяжело. Я уже много раз обращал внимание на этот вопрос, но никто кроме вас, я считаю, не может этого решить», – сказал ВСУшник.

Он добавил, что 120 тысяч гривен даже на передовой получают далеко не все, а от силы 20%.

«Я пошел на войну, когда мне было 27 лет. Сейчас мне 31. Я потерял лучшие годы своей жизни – и сейчас даже не могу жить просто обычной жизнью, как обычные люди. Я не могу закрыть свои базовые нужды. Мне приходится думать на службе, где бы заработать денег, чтобы послать домой своей семье. И мне все это очень сильно надоело. Я одалживаю деньги у своих знакомых, я прошу деньги, я стал бомжом, я себя так ощущаю. Чувствую, что я нищий», – заявил «Трава».

Впрочем, он признает, что в его поддержку с картонками никто не выйдет, поскольку «это их не касается».

