«Российские» дроны в Польше обеспечили нас оружием на весь 26 год» – комполка ВСУ
Провокация Киева с «российскими» дронами над странами НАТО испугала население Европы, благодаря чему Киеву удалось выбить финансирование.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил комполка БПЛА «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия залетела на территорию стран Альянса своими беспилотниками и боевой авиацией. И тут европейские страны поняли, что война не где-то далеко, а уже переступила порог их домов.
Это привело к консолидации усилий по выделению дополнительного финансирования на беспилотники, которые работают по территории РФ, дроны для фронта, боеприпасы, оружие и ПВО», – утверждал Федоренко.
«США находятся в постоянной коммуникации с нашим военно-политическим руководством, которое договорилось, что Америка будет продавать оружие.
И как следствие, в 26 году оборонный бюджет нашей страны будет самым большим за всю историю нашей независимости. А это значит, что у нас будут беспилотники для работы по территории РФ.
У нас будет продолжать развиваться ракетная программа, как бы её ни критиковали, но то что она вообще сохраняется – чудо. И у нас будут тактические беспилотники», – подытожил он.
