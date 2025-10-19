«Российские» дроны в Польше обеспечили нас оружием на весь 26 год» – комполка ВСУ

Вадим Москаленко.  
19.10.2025 23:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2228
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина


Провокация Киева с «российскими» дронами над странами НАТО испугала население Европы, благодаря чему Киеву удалось выбить финансирование.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил комполка БПЛА «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Провокация Киева с «российскими» дронами над странами НАТО испугала население Европы, благодаря чему Киеву...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия залетела на территорию стран Альянса своими беспилотниками и боевой авиацией. И тут европейские страны поняли, что война не где-то далеко, а уже переступила порог их домов.

Это привело к консолидации усилий по выделению дополнительного финансирования на беспилотники, которые работают по территории РФ, дроны для фронта, боеприпасы, оружие и ПВО», – утверждал Федоренко.

«США находятся в постоянной коммуникации с нашим военно-политическим руководством, которое договорилось, что Америка будет продавать оружие.

И как следствие, в 26 году оборонный бюджет нашей страны будет самым большим за всю историю нашей независимости. А это значит, что у нас будут беспилотники для работы по территории РФ.

У нас будет продолжать развиваться ракетная программа, как бы её ни критиковали, но то что она вообще сохраняется – чудо. И у нас будут тактические беспилотники», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить