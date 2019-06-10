10.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия, СМИ
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Российских журналистов вновь не пустили в Молдову

Съемочную группу МИЦ «Известия» не пустили сегодня в Молдавию без объяснения причин. Корреспондента и оператора отправили самолетом обратно в Россию. Они прибыли в аэропорт Пулково Санкт-Петербурга в 10 июня утром.

Об этом сообщает газета «Известия» на своем сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом представительница пограничной полиции республики Раиса Новицки лгала, утверждая, что группу допустили после дополнительной проверки.

«Данная информация не соответствует действительности, наши коллеги допущены в страну не были, в настоящий момент находятся в России», — говорится в сообщении пресс-службы «Известий».

Власти Молдовы неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. Ранее в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, которого перед Днем Победы не пустили в Молдову, публично обвинил в случившемся молдавского олигарха, узурпировавшего власть в стране Влада Плахотнюка.

В субботу в Молдове была создана коалиция и правительство, которые отстранили принадлежащую Плахотнюку Демократическую партию от власти.

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