Россия как каток будет давить, не останавливаясь, и добьётся своих целей, – Арестович

Россия сравнима с катком, который не останавливается и будет давить на Украину, пока не добьется своей цели. Это давление, на самом деле, сейчас только начинается, а ВСУ уже не могут противодействовать.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

