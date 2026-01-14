Россия не даст заманить себя в ловушку, пусть Зеленский тянет резину, – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
14.01.2026 10:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 711
 
Дзен, Россия, Спецоперация


Россия не купится на ловушку с «перемирием» и вводом европейских «миротворцев».

Об этом в эфире YouTube-канала газеты парламентского собрания союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не купится на ловушку с «перемирием» и вводом европейских «миротворцев». Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они стали говорить: «Вы знаете, мы введем только после окончания боевых действий, после прекращения огня». Прекращение огня непонятно, сколько может длиться. Пусть оно даже будет длиться 30 дней, но за 30 дней на территории Украины появится очень мощный контингент. Они там планируют сейчас 14 с половиной тысяч… Если мы купимся на эту приманку, на ловушку, что мы разрешим на время прекращения огня, мы можем получить еще большую группировку наших противников», – заявил Баранец.

Он утверждает: России «выгодно, что Зеленский тянет резину».

«Повторяю, нам выгодно. Чем больше они будут тянуть резину, тем больше территорий, в том числе и тех республик, которые входят в состав Российской Федерации, тем больше мы возьмем этих территорий под контроль».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить