Россия не даст заманить себя в ловушку, пусть Зеленский тянет резину, – полковник Баранец
Россия не купится на ловушку с «перемирием» и вводом европейских «миротворцев».
Об этом в эфире YouTube-канала газеты парламентского собрания союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они стали говорить: «Вы знаете, мы введем только после окончания боевых действий, после прекращения огня». Прекращение огня непонятно, сколько может длиться. Пусть оно даже будет длиться 30 дней, но за 30 дней на территории Украины появится очень мощный контингент. Они там планируют сейчас 14 с половиной тысяч… Если мы купимся на эту приманку, на ловушку, что мы разрешим на время прекращения огня, мы можем получить еще большую группировку наших противников», – заявил Баранец.
Он утверждает: России «выгодно, что Зеленский тянет резину».
«Повторяю, нам выгодно. Чем больше они будут тянуть резину, тем больше территорий, в том числе и тех республик, которые входят в состав Российской Федерации, тем больше мы возьмем этих территорий под контроль».
