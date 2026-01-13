Британская пресса: Приближается война с Россией. Мобилизация неизбежна

Игорь Шкапа.  
13.01.2026 10:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 416
 
Великобритания, Дзен, Мобилизация, Россия, Русофобия


Британская газета The Mirror начала готовить население к мобилизации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание напоминает: в прежних глобальных войнах граждан призывали оставить свою повседневную жизнь и взять в руки оружие:

«Хотя такой сценарий может показаться пережитком прошлого, возможность широкомасштабного конфликта кажется пугающе реальной», –  пишет газета.

Продолжая нагнетать, авторы призывают британцев подумать, «в условиях надвигающейся Третьей мировой войны, не станет ли ваша профессия слишком незаменимой для призыва на военную службу».

«К концу 1941 года женщины и «все бездетные вдовы» в возрасте от 20 до 30 лет были призваны в армию, а мужчины в возрасте до 51 года также были призваны на военную службу. Даже те, кому было от 52 до 60 лет, должны были пройти «какую-либо форму военной службы». Не хватало мужчин, желающих добровольно поступить на службу в полицию и гражданскую оборону, или женщин, желающих служить во вспомогательных подразделениях вооруженных сил», – напоминает издание.

Прокомментировал возможные последствия современной воинской повинности участник войн в Афганистане депутат парламента Майк Мартин. По его мнению, существует значительная вероятность того, что война с Россией может произойти, а потому нужно готовиться.

«Очевидно, что если мы ввяжемся в полномасштабную войну с Россией, мы будем призывать население в армию — в этом нет никаких сомнений», – заявил Мартин.

