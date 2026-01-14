Добычу нефти России сократили не западные санкции, а теракты ЦРУ-ВСУ

Елена Острякова.  
14.01.2026 11:00
  Москва
Атаки беспилотников ВСУ на нефтяные платформы «Лукойла» в Каспийском море могли стать основной причиной сокращения добычи в декабре на 1%.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что случилось конкретно в декабре, одна из причин падения добычи, это атака на «Лукойл». То,  что лукойловская добыча на Каспии остановилась, объясняет заметную часть этого уменьшения. Может быть, там особых повреждений и нет, но каждый раз, когда дрон в платформу влетает, там дергают стоп-кран, платформа останавливается вся, и начинают разбираться,  что на ней произошло. И пока не станет понятно, что заново запускать производство безопасно, производство не запустится», – сказал Вакуленко.

Он считает, что атаки могут быть эффективными только на компактные морские платформы,  нападения на наземный промысел или НПЗ такого эффекта не дадут.

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, поскольку Владимир Путин последовательно отказывался от предложенных вариантов сделки.

«Трамп высоко оценил тайную роль Америки в нанесении ударов по энергетической отрасли России… Это даёт ему возможность отрицать свою причастность и даёт рычаги влияния, в то время как российский президент продолжает «дразнить его»… ЦРУ также будет уполномочено оказывать помощь в ударах украинских беспилотников по судам «теневого флота» в Чёрном и Средиземном морях», – говорилось в публикации.

