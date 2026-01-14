Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Атаки беспилотников ВСУ на нефтяные платформы «Лукойла» в Каспийском море могли стать основной причиной сокращения добычи в декабре на 1%.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что случилось конкретно в декабре, одна из причин падения добычи, это атака на «Лукойл». То, что лукойловская добыча на Каспии остановилась, объясняет заметную часть этого уменьшения. Может быть, там особых повреждений и нет, но каждый раз, когда дрон в платформу влетает, там дергают стоп-кран, платформа останавливается вся, и начинают разбираться, что на ней произошло. И пока не станет понятно, что заново запускать производство безопасно, производство не запустится», – сказал Вакуленко.

Он считает, что атаки могут быть эффективными только на компактные морские платформы, нападения на наземный промысел или НПЗ такого эффекта не дадут.

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, поскольку Владимир Путин последовательно отказывался от предложенных вариантов сделки.