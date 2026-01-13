Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не место в Европейском союзе. Это коррумпированная страна, которая наносит вред экономике стран-членов ЕС.

Об этом в эфире телеканала «Europe 1» заявил лидер партии «Движение за Францию» Филипп де Вилье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я призываю всех французов, которые смотрят на нас, не принимайте эту абсурдную войну, и не принимайте вступление Украины в Европейский Союз, потому что для нас это конец…», – сказал он.

Политик призвал «спросить у крестьян», как те относятся к перспективе конкуренции с дешевой украинской продукцией.

«Украина имеет простор, который позволяет ей иметь производство и даже перепроизводство в ряде областей, которые нас касаются… Каждый второй цыпленок во Франции – не французский. Много цыплят из Украины, а вот в условиях разведения я могу детализировать. Курица с хлором и так далее», – сказал он.

Однако самое главное препятствие в том, что «Украина — это коррумпированная страна».