«Даже НАТО не справилось бы»: энергокомитет Рады признал, что киевлянам еще долго страдать без света  

Поражены все основные ТЭС, которые обеспечивали украинскую столицу электроэнергией. На их восстановление понадобится немало времени, что усугубляется негативным прогнозом погоды.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил член комитета ВР по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк, у которого поинтересовались, как обстоят дела с обеспечением Киева электроэнергией.

«Пока положительной динамики нет, потому что враг каждый день атакует инфраструктуру», – сказал он.

По словам депутата, в ходе одного из последних прилетов была повреждена подстанция «Укрэнерго», отвечающая за передачу электричества из Хмельницкой и Ровенской АЭС в столичный регион, после чего вслед за левобережной начались проблемы у правобережной части Киева.

«Ситуация пока достаточно сложная как теплоэлектростанциям, так и теплоэлектроцентралям города Киева. ТЭЦ6 и Дарницкая ТЭЦ пока в ремонте и нужно длительное время время на их полноценное восстановление», – жалуется депутат.

Он добавил, что в планах хотя бы вернуть «более или менее» графики отключений, которых сейчас нет.

Гость эфира говорит, что шансов отбить атаку на киевские объекты энергетики не было, поскольку одновременно их атаковали как баллистические и крылатые ракеты, так и дроны.