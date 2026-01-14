Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пассивное поведение России во время атаки США на танкер «Маринера» провоцирует Европу на дальнейшую агрессию.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это, действительно, некий прецедент, и он продемонстрировал: хотя Россия кричала «держите меня семеро, я психический», но когда до дела дошло, не пыталась своих коммандос высадить на танкер, на котором уже были американцы. Теоретически могла бы подняться на ступенечку по лестнице эскалации, но не стала этого делать. Это добавляет аргументов тем «ястребам» в Европе, которые говорят: давайте вести себя с Россией жестче, захватывать и арестовывать танкеры, нарушающие режим нефтяного потолка. Такие слова регулярно звучат. Но там нет консенсуса, что это нужно делать. А нет консенсуса – нет и действий», – сказал Вакуленко.

Он напомнил, что США не подписали конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а европейские страны подписали, и это ограничивает их в пиратстве.

На днях Великобритания нашла нормы в национальном законодательстве, позволяющие своим военным задерживать и захватывать иностранные суда.