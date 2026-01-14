МИД Британии готовит новый захват танкеров и антироссийский переворот в Иране
Захват поднявшего российский флаг танкера «Белла-1», который шел из Венесуэлы, – это «исполнение санкций», в котором приняла участие Великобритания.
Об этом на заседании британского парламента заявила министр иностранных дел страны Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Дипломат дала понять, что подобная пиратская деятельность будет продолжаться.
«Как мы видели на примере «Белла-1», судно было задержано американскими военными при поддержке Великобритании. Часто можно проследить очень сомнительную связь между иранским режимом, Россией и другими странами, в том числе через так называемый «теневой флот». Поэтому мы продолжаем усиливать давление на «теневой флот» и на другие источники более масштабных угроз… Действия, которые мы наблюдали в отношении судна, перехваченного США, были примером применения санкций», – заявила Купер.
Британский дипломат поддержала иранских майданщиков, которые, по ее мнению, должны устроить антироссийский переворот.
«Иран оказывает пагубное влияние на весь мир, поставляя оружие России для войны против Украины, и поддерживая свою ядерную программу…
Очевидно, что будущее Ирана в руках иранского народа, но в данный момент режим не дает иранцам возможности быть услышанными. Мы должны увидеть Иран, в котором не подавляются права женщин, в котором не убивают мирных протестующих, не поддерживают российскую агрессию и не угрожают на улицах Великобритании», – сказала она.
