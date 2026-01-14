Захват поднявшего российский флаг танкера «Белла-1», который шел из Венесуэлы, – это «исполнение санкций», в котором приняла участие Великобритания.

Об этом на заседании британского парламента заявила министр иностранных дел страны Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Дипломат дала понять, что подобная пиратская деятельность будет продолжаться.

«Как мы видели на примере «Белла-1», судно было задержано американскими военными при поддержке Великобритании. Часто можно проследить очень сомнительную связь между иранским режимом, Россией и другими странами, в том числе через так называемый «теневой флот». Поэтому мы продолжаем усиливать давление на «теневой флот» и на другие источники более масштабных угроз … Действия, которые мы наблюдали в отношении судна, перехваченного США, были примером применения санкций », – заявила Купер.

Британский дипломат поддержала иранских майданщиков, которые, по ее мнению, должны устроить антироссийский переворот.

«Иран оказывает пагубное влияние на весь мир, поставляя оружие России для войны против Украины, и поддерживая свою ядерную программу…

Очевидно, что будущее Ирана в руках иранского народа, но в данный момент режим не дает иранцам возможности быть услышанными. Мы должны увидеть Иран, в котором не подавляются права женщин, в котором не убивают мирных протестующих, не поддерживают российскую агрессию и не угрожают на улицах Великобритании», – сказала она.