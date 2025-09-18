Русские дойдут до Варшавы за 5-7 дней, – генерал ВСУ
Польша и весь блок НАТО не готовы к прямому конфликту с Россией. В случае, если РФ прорвётся по Сувалкскому коридору, не более чем через неделю русские будут на подступах к Варшаве.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком сил спецопераций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Коротко скажу, что не готовы… Военные почему-то свято верят, что НАТО их спасет. Это как у них мантра, как религиозные фанатики…
Есть ситуация, касающаяся готовности к войне с Россией. Некому, нечем и нет в определенном моменте, даже и в идеологическом понимании, что надо воевать.
Но за сколько дней через Сувалкский коридор дойдут до Варшавы? Думаю, через 5-7 дней, совершенно спокойно.
И достаточно ли будет сил и средств у Польши, чтобы этому противостоять? Огромный вопрос», – стращал Кривонос.
