Русские дойдут до Варшавы за 5-7 дней, – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
18.09.2025 13:45
  (Мск) , Киев
Дзен, Польша, Россия, Украина


Польша и весь блок НАТО не готовы к прямому конфликту с Россией. В случае, если РФ прорвётся по Сувалкскому коридору, не более чем через неделю русские будут на подступах к Варшаве.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком сил спецопераций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коротко скажу, что не готовы… Военные почему-то свято верят, что НАТО их спасет. Это как у них мантра, как религиозные фанатики…

Есть ситуация, касающаяся готовности к войне с Россией. Некому, нечем и нет в определенном моменте, даже и в идеологическом понимании, что надо воевать.

Но за сколько дней через Сувалкский коридор дойдут до Варшавы? Думаю, через 5-7 дней, совершенно спокойно.

И достаточно ли будет сил и средств у Польши, чтобы этому противостоять? Огромный вопрос», – стращал Кривонос.

