Русские дойдут до Варшавы за 5-7 дней, – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша и весь блок НАТО не готовы к прямому конфликту с Россией. В случае, если РФ прорвётся по Сувалкскому коридору, не более чем через неделю русские будут на подступах к Варшаве.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком сил спецопераций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.