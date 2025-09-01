Русские дроноводы «Рубикона» могут брать населённые пункты почти без личного состава – сержант ВСУ
ВС РФ так густо работают дронами, что в созданных kill zone ВСУшники не могут поднять голову, вплоть до того, что приходится утолять жажду влажными салфетками.
Об этом на канале «Alpha media» рассказал инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Новониколаевка, Муравка… пару недель назад это были ещё полностью наши сёла. В данный момент ни Муравка не контролируется нами… скажем так, это kill zone.
У них запускается максимальное количество fpv-дронов. Наши люди не могут с блиндажей на этих позициях… люди с салфеток воду пьют, чтобы вы понимали. Невозможно даже доставить. «Баба яга», которая взлетает, большой дрон, она тут же бьётся fpv-хой врага», – жаловался Чёрный.
Он обратил отдельно внимание на одно из российских спецподразделений.
«Подразделение с той стороны ССО России «Рубикон» – ребята такие операции [проводят], как мне рассказали! Мы проговаривали о том, что мы им подсказываем сами всякое – то оптоволокно, то облегчили то, короче, некоторые моменты мы им подсказываем.
Мне рассказали, что если есть люди из «Рубикона» на каком-то направлении, они создают такие серьёзные kill zone – практически без личного состава могут отбить тот или иной населённый пункт», – рассказал укро-сержант.
