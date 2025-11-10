Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как жители городка Южный (переименован бандеровцами в оно — Пiвденне) закрашивают на своем доме цитату из высеров убитого на войне ВСУшника Романа Ратушного: «Выжигайте в себе все российское, иначе оно выжжет вас».

Об этом Ратушном известно всего ничего — у нацистов он числится героем, будучи 16-летним звиздюком скакал на «евромайдане», активно защищал Стерненко, когда того судили за убийство, пошел добровольцем на фронт, где подох. Все.

А полностью его высер звучит так:

«Выжигайте в себе всю русскую субкультуру. Выжигайте в себе все воспоминания с детства связанные с русско-советским. Выжигайте в себе отношения с родственниками или друзьями по ту сторону, со всеми являющимися носителями русской субкультуры. Иначе это все выжжет вас».

Обычный такой выкормыш гитлерюгенда.

Гораздо интереснее то, что находилось на месте «цитаты великого» раньше — мурал памяти Виктора Цоя. Поклонники нарисовали еще в 90-е, в общем, простенько — портрет музыканта и одно культовое для поколений слово — «Кино».

Но пришли активисты-нацисты и аннигилировали легенду.

«Корейца совкового, наркомана кэгэбешного замазали, и это чудесно!», — ликовал нацист Музычко.

«Был устранен один из символов московитов. Потому что в Украине нет места ни одним носителям русской культуры. Все московское несет смерть!», — радовались мовные ведьмы из зондеркоманды «Робимо вам нерви».

Но не долго — появившаяся на месте мурала Цоя гадость с цитатой нациста была закрашена жильцами в течение нескольких часов.

«Какой же трэш!», — взбурлил главарь ОПГ «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Каждый подобный акт — это не просто краска на стене, а попытка вытеснить украинское из нашего пространства. Такому унижению не место в Украине. Подобные действия несут угрозу национальной безопасности и сознательно содействуют врагу», — взорвались мовные ведьмы.

Потом они восстановили срань «хероя». Но жители опять ее закрасили. И опять. И так — три раза.

«Буду закрашивать столько, сколько будут писать», — высказалась в соцсетях глава домового комитета Елена Плачкова.

А журналистам она пожаловалась:

«Я когда это увидела [цитату «хероя»], у меня был шок. Нам очень нравился прежний мурал, он был красив. И не только нам. Всем нравился. Взяли и закрасили… Зачем «это» написали? Люди обеспокоены».

Также люди, жители того самого «цоевского» дома, возмутились тем, что вандалы пририсовали к надписи тризуб — мол, это что — наводка? Чтобы разведдроны летали и передавали своим «здесь живут бандеровцы?».

«Выключить им свет, газ и воду! Пусть поживут по-москальски», — предложил ВСУшник Валерий Бойко.

А вот малолетняя нацистка-активистка из Южного Ольга Козёл (это фамилия) заявила на председателя домового комитета в полицию:

«Это буквально посягательство на украинскую государственность. А закрашивание тризуба — надругательство над государственным символом. Елена Плачкова должна быть привлечена к уголовной ответственности».

Полицией не обошлось — Козёл также накатала на женщину доносы в СБУ и гауляйтеру Одесской области, в которых обвинила ее еще и в том… что в соцсетях она подписывается «Еленой», а не «Олэной» («у-у, транквилизатор»). Доносы подписали «деколонизаторы», мовные ведьмы, Музычко, он же и заявил:

«В этом доме живет вата, которая не может иметь права ничего решать. Если бы не власть Украины, то этот народ уже бы братался с россиянами».

В общем, комментировать — только портить.

И ведь это уже какой по счету скандал на Украине из-за Цоя?.. Надцатый.

Потому что Цой жив, а они — уже родились мертвыми.