«Скоро в Крыму начнётся дефицит товаров первой необходимости» – скверно выглядящий беглый заукраинец

Чем больше людей сбежит из Крыма от блокады, тем меньше потом будет Киеву возни с негражданами.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил бежавший из Крыма в Киев экономист Андрей Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я думаю, что через несколько недель мы будем видеть изолированную территорию, на которую не поставляется или поставляется очень мало – не только бензина, но и товаров первой необходимости. И тогда РФ разыграет нам «блокаду Ленинграда», будет рассказывать на всех международных площадках, что украинские националисты морят голодом 3 миллиона. Там 2 миллиона наших старых дооккупационных украинцев и миллион тех, кто понаехал вследствие традиционной переселенческой политики Российской империи, уже по состоянию на 2021 год так было. То есть проблема очень сложная. Украина, безусловно, заинтересована сейчас в том, чтобы побольше русских из Крыма выехало», – сказал Клименко.

«Потому что, представьте себе, получим мы Крым через некоторое время, а там будет миллион граждан России, тех коренных, не тех, кого принудили взять российский паспорт – вспомните, сколько проблем было у стран Балтии с теми самыми русскими, кого РФ туда навезла. И статус негражданина многие имеют, и паспорта у них не получают, И это всегда «пятая колонна», на которую рассчитывает Россия и её спецслужбы в своей подрывной деятельности. То есть у нас впереди ещё большая борьба», – добавил укро-эксперт.

Читайте также: Военные итоги блокады Крыма и сухопутного коридора подобьём к концу июля – экс-СБУшник