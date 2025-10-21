Именно англичане больше всех промывают мозги слабоватому в геополитике президенту США Дональду Трампу псевдоисторической русофобией.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал заметку британской Financial Times, что «Путин [в разговоре с Трампом] опять поднимал тему Рюрика и Богдана Хмельницкого».

«В ответ на наезды Трампа российская делегация постоянно давала исторические справки… И Трампа это страшно бесило, потому что Трамп не бум-бум ни в истории, ни в геополитике. А наши с расстановкой поясняли, что вот наши законные права на эти территории, и вы сделать ничего не сможете…

Конечно, после августовского Анкориджа все умеренно-позитивные ожидания разбились вдребезги после встречи Трампа с евролидерами, которые убедили его в том, что с Москвой надо воевать.

Особенно после его поездки в Великобританию, где Карл III, в свою очередь, провёл ему исторический экскурс. И объяснил, что если сейчас отпустить Россию с короткого поводка и дать ей возможность развиваться, то через 10-15 лет вы увидите страну, которая будет составлять не только военную, но и реальную экономическую угрозу всему Англосаксонскому миру. Так и объяснил», – рассказал Сорокин.