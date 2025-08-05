США объявили, что кроме «Пэтриот» Украина получит снаряды и боеприпасы
США передадут Украине через третьи страны не только сами системы и ракеты к комплексам «Пэтриот», но и артиллерийские боеприпасы.
Об этом в интервью агентству «Блумберг» заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы работаем над этим с прошлого месяца, когда в Овальном кабинете президент Трамп, генеральный секретарь Рютте и я объявили о поставке в Нидерланды американского оружия и боеприпасов на сумму 578 миллионов долларов. Это большой шаг вперед и, скорее всего, это только начало. Но, знаете, мы должны понимать, что оружие и боеприпасы очевидно предназначены для обороны, особенно когда речь идет о ракетах «Пэтриот», радарах и тому подобном. Но вы также можете заметить, что скорее всего будут поставляться такие вещи, как артиллерийские снаряды, пули и боеприпасы…
Очевидно, что правило номер один, – это то, что США не должны делать себя стратегически уязвимыми. Поэтому мы не будем поставлять слишком много или в таких количествах, которые поставят нас в стратегически невыгодное положение. Но мы позаботимся о том, чтобы у Украины было все необходимое для защиты», – заявил Уитакер.
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