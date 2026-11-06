«Ходим по тонкому льду, ежемесячно посылая 30 тысяч дронов атаковать Россию» – американский профессор
Конфликт между Западом и Россией грозит выйти далеко за пределы Украины.
Об этом на канале Neutrality Studies заявил бывший профессор Университета Миссури, эксперт и член исследовательской группы Лос-Аламоса Стивен Старр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самая серьезная проблема сейчас заключается в том, что элиты в Европе и Соединенных Штатах, судя по всему, верят, что Россия проигрывает войну, что она слаба, и что мы каким-то образом все еще можем одержать победу», – сказал Старр.
Он говорит, что русские усилили удары по инфраструктуре Украины, выразил сочувствие украинцам, но добавил, что еще в 2021 году НАТО отвергло проекты российских договоров о безопасности.
«Мы постоянно твердим: «Нам нужно прекращение огня. Но при этом игнорируем требования России. Русские же настаивают на всеобъемлющем мирном урегулировании. А когда мы просим о прекращении огня, они отвечают, что это нужно нам лишь для того, чтобы перевооружиться.
Что на уме у ЦРУ, честно говоря, не знаю. Но меня беспокоит, что, похоже, здесь нет никакого контроля, никаких сдержек», – опасается эксперт.
Он подчеркнул, что каждый месяц Запад посылает по 30 тысяч дронов атаковать Россию.
«Не думаю, что такая ситуация может продолжаться долго. Мне кажется, существует весьма высокая вероятность провокации под «чужим флагом» в ближайшем будущем. Представьте, что произойдет, если, скажем, какой-нибудь дрон прорвется и ударит по Кремлю, или, допустим, будет сбит российский пассажирский самолет…
Мы ходим по очень тонкому льду. А еще — перехват российских судов в Балтийском море. Это комплексные усилия, направленные против России практически по всем возможным направлениям.
Я говорю об этом в надежде, что люди очнутся, ведь, по-моему, большинство даже не подозревает о происходящем», – резюмировал Старр.
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