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Конфликт между Западом и Россией грозит выйти далеко за пределы Украины.

Об этом на канале Neutrality Studies заявил бывший профессор Университета Миссури, эксперт и член исследовательской группы Лос-Аламоса Стивен Старр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая серьезная проблема сейчас заключается в том, что элиты в Европе и Соединенных Штатах, судя по всему, верят, что Россия проигрывает войну, что она слаба, и что мы каким-то образом все еще можем одержать победу», – сказал Старр.

Он говорит, что русские усилили удары по инфраструктуре Украины, выразил сочувствие украинцам, но добавил, что еще в 2021 году НАТО отвергло проекты российских договоров о безопасности.

«Мы постоянно твердим: «Нам нужно прекращение огня. Но при этом игнорируем требования России. Русские же настаивают на всеобъемлющем мирном урегулировании. А когда мы просим о прекращении огня, они отвечают, что это нужно нам лишь для того, чтобы перевооружиться. Что на уме у ЦРУ, честно говоря, не знаю. Но меня беспокоит, что, похоже, здесь нет никакого контроля, никаких сдержек», – опасается эксперт.

Он подчеркнул, что каждый месяц Запад посылает по 30 тысяч дронов атаковать Россию.