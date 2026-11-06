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Движение косовских сербов «Отечество» заявило, что по просьбе экс-президента Сербии Александра Вучича российские послы в Белграде ограничивали сотрудничество с его критиками.

Движение «Отечество» ориентируется на «Студенческий список», победивший на недавних парламентских выборах, и является оппонентом партии косовских сербов «Сербский список», которую поддерживал Вучич, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Сербско-российские отношения не должны становиться заложниками политических режимов, лоббистских сетей или личных интересов», – заявило движение «Отечество», призывая положить конец нынешнему курсу Белграда в отношении Москвы – и восстановить взаимное доверие.

По мнению организации, ответственность за ухудшение этих отношений лежит не только на Александре Вучиче – необходимо также проанализировать действия российских дипломатических представителей. В частности, «Отчество» утверждает, что двое российских послов по просьбе Вучича ограничили свои контакты с его политическими оппонентами – несмотря на то, что те, в свою очередь, были настроены по отношению к России вполне благожелательно.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что по просьбе Вучича бывший посол России Александр Чепурин и нынешний посол Александр Боцан-Харченко ограничили сотрудничество российского посольства и «Русского дома» с искренними друзьями России, которые критиковали режим Вучича», – говорится в заявлении.

При этом «Отечество» вполне справедливо отметило, что в течение многих лет Александр Вучич использовал традиционную дружбу между сербским и русским народами для получения поддержки со стороны пророссийски настроенного электората, одновременно углубляя сотрудничество с НАТО и ограничивая возможности для развития стратегических связей Сербии с Россией.

«Смена власти в Сербии даёт возможность исправить ошибки прошлого и восстановить доверие. Эту возможность нельзя упустить, повторяя прежние кадровые решения и полагаясь на людей, для которых личные интересы стоят выше интересов двух государств», – выразили надежду в «Отечестве».

Как сообщал «Политнавигатор», назначенный «Студенческим списком» своеобразный «дежурный комментатор по российским вопросам», профессор социологии Белградского университета Йово Бакич заявлял, что новые власти Сербии не планируют вводить санкции против России и отказываться от российских энергоресурсов.