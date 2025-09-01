А это — история о том, что такое мразь. Но для начала вспомним эпопею с одесситкой Еленой Чесаковой, неоднократно задерживаемой полицаями: 1. За попытку развернуть в центре города русский флаг. 2. Раскрашивание пустующего постамента Екатерине II в цвета российского триколора. 3. «За выкрикивание пророссийских лозунгов» 2 мая нынешнего года.

Повествование об этой женщине мы завершили на том, что месяц назад суд отправил ее на принудительное лечение в психбольницу, но… в дурку Елена так и не попала — судебное решение «случайно» затерялось по пути к приставам.

Видите ли, так бывает — не все узники концлагеря хотят быть суками. Поэтому, если дело ведет не СБУ, а менты, то «по стечению обстоятельств непреодолимой силы» протоколы часто уничтожаются, производства закрываются за сроком давности, обвинительные заключения не доходят до судов, решения тоже «невзначай» растворяются в эфире…

Между собой выжившие участники Русской весны, куликовцы, шептались — с Еленой, мол, все в порядке, она дома, никто ее не беспокоит. И, кстати, что до диагноза — в прошлом Чесакова действительно обращалась к психиатру… по поводу депрессии, накрывшей ее после событий 2 мая 2014 года, когда на глазах женщины нацисты убивали ее соратников. Справедливости ради, тогда в эту депрессию погрузились все нормальные люди — вот психопаты, те напротив, радовались. Хотя, о том, как пропагандоны называют белое черным и лепят ярлыки «сумасшедших маргиналов» на всех русских людей, мы неоднократно писали.

Так вот, дело Елены «испарилось», Ганула, чтобы следить за процессом и добивать Чесакову, нет. Отстаньте уже от женщины, забудьте о ней. Как бы не так!

Одесское издание «Интент», играющее в толерантность и вещающее на русском, сунуло нос в это дело и возмущенно поведало:

«Женщину признали невменяемой из-за психического расстройства и решили отправить на лечение. Впрочем, до сих пор этого не сделали, потому что, как оказалось, постановление суда в райотдел не поступало… 8 августа наша журналистка пришла в Приморский райсуд на заседание по этому инциденту. Судебный зал был закрыт, а помощница судьи сообщила, что заседание не состоится. Полиция не доставила женщину в суд, а без нее, по словам помощницы суда, рассматривать дело не могли. Она также отметила, уточнив у судьи, что заседание перенесут и снова попытаются принудительно доставить женщину на заседание. Впрочем, 12 августа в судебном реестре появилось решение судьи за тот день, 8 августа. Там указывалось, что рассмотрев материалы производства в открытом заседании судья закрыла производство из-за истечения сроков».

Писакам оказалось мало того, что они вновь привлекли внимание к Чесаковой, сажать которую никто не хочет — они направили запросы во все возможные инстанции, включая генпрокуратуру и омбудсмена — дескать, беспредел, опасная рецидивистка разгуливает на свободе, «Бандеровские бесы, вон из Одессы!» кричит. Нужно срочно установить ее местонахождение, слутошить и — на подвал!

К слову, когда тот же Ганул превращал граждан в кровавую юшку, эти «журнализды-правозащитники» не бегали по судам, не интересовались, почему закрываются дела о его «геройствах». Когда редко, но все же судят тэцэкашников за особую жестокость, они тоже не интересуются решениями судов. А вот доконать женщину за то, что вышла с флагом своей Родины в русском городе, что не может пережить трагедию 2 мая (даже судьи оставили ее в покое) — это же совсем другое дело! Ату ее, ату!..

Так что враг — он не только в «Азове» (запрещен в РФ) или в правительстве Украины — он еще ближе. И называется — мразь.