Супруга олигарха №2 сбежала в Лондон и выбивает через суд половину «Норникеля»

Бывшая супруга главы «Норникеля» Владимира Потанина выиграла слушание в британском Апелляционном суде, чтобы ее претензии на имущество экс-мужа был рассмотрены в Англии.

Наталья Потанина «значительно разорвала свои связи с Россией» и «ее связь с бывшей родиной становится все более слабой», отмечается в вердикте, объясняющем необходимость разбирательства именно в Великобритании. Известно, что женщина несколько лет назад переехала в центр Лондона. Ее сын учится в Нью-Йорке. Сам олигарх находится под санкциями Запада.

Тяжба длится уже пять лет. Наталья хочет получить часть имущества Потанина, чье состояние оценивается в 15,7 млрд фунтов стерлингов, пишет Telegraph.

«После официального развода в 2014 году она получила всего 30,9 млн фунтов стерлингов — менее 1 процента от общего состояния пары. Теперь г-жа Потанина хочет подать иск о финансовой компенсации, которая включает половину стоимости акций ее бывшего мужа в «Норникеле», половину дивидендов по акциям с 2014 года и половину стоимости российской недвижимости, известной как «Осенний дом», – говорится в публикации.

Газета Sun напоминает: