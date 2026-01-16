Такер Карлсон: Россия готовит ядерный удар по Великобритании и Германии. Защиты нет

Анатолий Лапин.  
16.01.2026 12:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
Россия всерьез готовится нанести удар ядерным оружием по европейским странам, подстрекающим Украину к дальнейшей войне, и недавний запуск  «Орешника» по Львову – это намек.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Россия всерьез рассматривает возможность применения ядерного оружия против Европы. Не против Киева, а против Европы. В частности, против Великобритании и Германии… На прошлой неделе Россия запустила гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковые ракеты убили, вероятно, четырех человек.

Это была не атака с целью уничтожить важную инфраструктуру или нанести масштабный ущерб гражданскому населению. Это была атака, призванная сказать: «Эй, вы зашли слишком далеко, мы чувствуем, что наши основные экзистенциальные интересы под угрозой, и если вы не отступите, то следующая гиперзвуковая ракета, от которой ни у одной страны нет надежной защиты, полетит в вашу сторону. На следующей ракете будет ядерная боеголовка, и она полетит в вашу сторону», – заявил Карлсон.

