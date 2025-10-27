Только унизительное поражение заставит украинцев отказаться от ненависти к «москалям» – эксперт

Вадим Москаленко.  
27.10.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 507
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине нет никаких организованных политических сил, которые выступали бы за реальное сосуществование с Россией.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине нет никаких организованных политических сил, которые выступали бы за реальное сосуществование с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Остановка конфликта сейчас максимально в интересах простых людей Украины. Но у них нет политической организации, власть довольно крепко держится за свои силовые инструменты, и нет альтернативной идеи, на которой можно это сопротивление построить.

Говорить сейчас, что давайте с Россией иметь нормальные отношения – есть значительная доля людей на фронте, которая скажет: «Мы тут три года в грязи сидим не для того, чтобы вы с Россией дружить начинали».

Хотя, очевидно, это было бы логичным решением. Но когда у вас политика в заложниках у эмоций, это все не очень работает», – сказал Наумов.

«Что получается? Украина в каком-то виде продолжит существовать. Она понесет значительные потери в демографическом выражении. Но если сейчас всё закончится, и Украина будет вынашивать идею мести России, то всё это, возможно, будет повторяться.

А чтобы эта идея ненависти к России была заменена идеей сосуществования и нейтралитета, на это должен быть запрос. А когда у вас в медиа-среде одна картина бесконечных побед, это сложно сформулировать.

Должно быть достаточно унизительное военное поражение, чтобы страна как-то очистилась от этой идеи реванша, чтобы Украина перестала мыслить о постоянной мести москалям», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить