Только унизительное поражение заставит украинцев отказаться от ненависти к «москалям» – эксперт
На Украине нет никаких организованных политических сил, которые выступали бы за реальное сосуществование с Россией.
Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Остановка конфликта сейчас максимально в интересах простых людей Украины. Но у них нет политической организации, власть довольно крепко держится за свои силовые инструменты, и нет альтернативной идеи, на которой можно это сопротивление построить.
Говорить сейчас, что давайте с Россией иметь нормальные отношения – есть значительная доля людей на фронте, которая скажет: «Мы тут три года в грязи сидим не для того, чтобы вы с Россией дружить начинали».
Хотя, очевидно, это было бы логичным решением. Но когда у вас политика в заложниках у эмоций, это все не очень работает», – сказал Наумов.
«Что получается? Украина в каком-то виде продолжит существовать. Она понесет значительные потери в демографическом выражении. Но если сейчас всё закончится, и Украина будет вынашивать идею мести России, то всё это, возможно, будет повторяться.
А чтобы эта идея ненависти к России была заменена идеей сосуществования и нейтралитета, на это должен быть запрос. А когда у вас в медиа-среде одна картина бесконечных побед, это сложно сформулировать.
Должно быть достаточно унизительное военное поражение, чтобы страна как-то очистилась от этой идеи реванша, чтобы Украина перестала мыслить о постоянной мести москалям», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: