«Томагавки» ознаменовали мировую девальвацию Трампа как политика – социолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Своей риторикой в отношении поставок ракет «Томагавк» Киеву Дональд Трамп на весь мир объявил, что он за Украину и за продолжение войны.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не скажу, что это белый шум, действительно, маятник качнулся с одной в другую сторону. Но «Томагавки» точно не решат задачи, это оружие 83-го года, мы не военные эксперты, чтобы рассуждать, но я действительно смотрел характеристики, слушал, что говорят умные люди по этому поводу. А если перенести в плоскость не военную, а политическую, то это действительно очередной виток эскалации, и никакой здесь особой игры нет. Эскалация – значит, будет «Томагавк», символическое значение уже было с «Джавелином». Количество «Томагавков» ограничено, но этот вопрос касается эскалации войны», – отметил Копатько.