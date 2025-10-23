«Трамп – это проклятие для нас» – польский русофоб-экономист

Игорь Шкапа.  
23.10.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 165
 
Конфискация замороженных в ЕС российских активов зависит от позиции США, но те показывают, что Россия для Вашингтона важнее, чем Европа и Украина.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От Соединённых Штатов идёт двойной посыл. У США есть пять миллиардов замороженных средств РФ, но они против того, чтобы эти деньги передавать Украине. Одновременно они официально говорят, что не против, чтобы те деньги, которые есть в Европе, были предназначены на покупки американского оружия, которое будет передано Украине. Короче, они из этих денег хотят финансировать свой ВПК», – обращает внимание русофоб.

Кроме того, по его словам, проблемой для США стало и то, что Россия перешла на расчеты в юанях в мировой торговле, а потому Вашингтон против конфискации этих денег.

«Если Трамп хочет оторвать Россию от Китая, значит нужно, чтобы у России были какие-то деньги, при помощи которых они смогут вкладываться и входить в отношения с Западом. Трамп на это надеется. И это проклятие для нас, потому что то, что он делает, всегда показывает, что Россия для него важнее, чем союзники в Европе, чем Украина», – негодует Кульпа.

