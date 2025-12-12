Зе-власти сдали с потрохами подрывника «потоков»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глядя на то, как украинские власти «сливают» личную информацию, мало кто из кадровой спецуры захочет участвовать в диверсиях и терактах за пределами Украины.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза напомнил, как накануне по запросу омбудсмена Украины Лубинца в Минобороны подтвердили: задержанный на Западе подозреваемый в подрыве «Северных потоков» Сергей Кузнецов проходил службу в воинской части в/ч А0987 с 10.08.22 по 28.11.23 в звании капитана.

«Те, кто предоставили ответ, должны быть привлечены к ответственности, потому что любая информация о военнослужащих ССО и членов их семьи является закрытой. И когда кто-то там комментирует, то тот уже напрямую сливает и рассказывает, что они были в составе этой организации. И это как раз очередной раз подчеркивает, что если кто-то из военнослужащих этой системы будет очередной раз послан за границу или за линию фронта для выполнения задач в интересах Родины, он триста раз теперь подумает, стоит это делать или нет. Это подрыв вопросов нацбезопасности. С моей точки зрения, это недостойный уступок, который требует уголовного производства по утечке информации», – возмущался Кривонос.

Он уточнил, как отнеслись к этой истории в самих ССО ВСУ.