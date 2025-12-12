Зе-власти сдали с потрохами подрывника «потоков»

Вадим Москаленко.  
12.12.2025 15:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 52
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина


Глядя на то, как украинские власти «сливают» личную информацию, мало кто из кадровой спецуры захочет участвовать в диверсиях и терактах за пределами Украины.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глядя на то, как украинские власти «сливают» личную информацию, мало кто из кадровой спецуры...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Береза напомнил, как накануне по запросу омбудсмена Украины Лубинца в Минобороны подтвердили: задержанный на Западе подозреваемый в подрыве «Северных потоков» Сергей Кузнецов проходил службу в воинской части в/ч А0987 с 10.08.22 по 28.11.23 в звании капитана.

«Те, кто предоставили ответ, должны быть привлечены к ответственности, потому что любая информация о военнослужащих ССО и членов их семьи является закрытой. И когда кто-то там комментирует, то тот уже напрямую сливает и рассказывает, что они были в составе этой организации.

И это как раз очередной раз подчеркивает, что если кто-то из военнослужащих этой системы будет очередной раз послан за границу или за линию фронта для выполнения задач в интересах Родины, он триста раз теперь подумает, стоит это делать или нет.

Это подрыв вопросов нацбезопасности. С моей точки зрения, это недостойный уступок, который требует уголовного производства по утечке информации», – возмущался Кривонос.

Он уточнил, как отнеслись к этой истории в самих ССО ВСУ.

«Мягко говоря, негативно. Но в литературном слове «негативно» значительно больше эпитетов, которые не могут использоваться в открытом эфире», – отметил укро-генерал.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить