России советуют вывести военных из Армении

Российское экспертное сообщество пришло к выводу, что РФ лучше ликвидировать свою военную базу в Армении.

Об этом политолог Андрей Суздальцев заявил в интервью «Русарм.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я консультации проводил две последних недели. Вы знаете, в экспертном сообществе есть предложение войска наши из Армении вывести. Появилась такая точка зрения, потому что перспективы какой-то не видят. А видят ситуацию обострения. Дескать, мы не будем отбиваться от армянского народа. Нам проще уйти. Это не правительство, это эксперты говорят», – сказал Суздальцев.

По его мнению, ликвидацию военной базы в Гюмри на Западе расценят как выход Армении из российской зоны влияния.

Экономической необходимости сбрасывать бывшего союзника по ОДКБ у РФ нет, поскольку расходы на Ереван «терпимые», однако армянский премьер-министр Никол Пашинян ведет себя в Европе неприемлемо.