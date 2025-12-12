России советуют вывести военных из Армении

Елена Острякова.  
12.12.2025 16:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 731
 
Армения, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал


Российское экспертное сообщество пришло к выводу, что РФ лучше ликвидировать свою военную базу в Армении.

Об этом политолог Андрей Суздальцев заявил в интервью «Русарм.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я консультации проводил две последних недели. Вы знаете, в экспертном сообществе есть предложение войска наши из Армении вывести. Появилась такая точка зрения, потому что перспективы какой-то не видят. А видят ситуацию обострения. Дескать, мы не будем отбиваться от армянского народа. Нам проще уйти. Это не правительство, это эксперты говорят», – сказал Суздальцев.

По его мнению, ликвидацию военной базы в Гюмри на Западе расценят как выход Армении из российской зоны влияния.

Экономической необходимости сбрасывать бывшего союзника по ОДКБ у РФ нет, поскольку расходы на Ереван «терпимые», однако армянский премьер-министр Никол Пашинян ведет себя в Европе неприемлемо.

«Пашинян, наверное, хотел бы получить все дивиденды и на Западе, и в России. Это классический вариант балансирования, то, чем занимался Лукашенко многие годы. Но проблема в том, что ЕС позиционирует себя в отношении России как враг. Он настаивает на поражении России. Тут сложно усидеть на двух стульях», – отметил Суздальцев.

