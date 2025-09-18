Трамп – европейцам: Путин перестал уважать США – спасайтесь

Трамписты искренне полагали, что из всех мировых конфликтов решить российско-украинский будет проще всего.

Об этом на пресс-конференции в английской резиденции Черкерс заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США урегулировали 7 войн. Я думал, что мои отношения с Путиным достаточно хорошие, однако он меня подвёл. Посмотрим, к чему это приведёт. Но я надеялся, что это будет самой лёгкой проблемой. Да, он меня подвёл, не люблю это говорить, но это так.

Это не влияет на США, у нас есть другие проблемы в мире, и с момента Второй мировой мы надеялись, что такое не случится, этого бы и не случилось, если бы я был президентом.

Он перестал уважать лидеров США после нашего полного коллапса в Афганистане. Мы могли бы сберечь базу «Баграм», мы оставили её ни за что…

Кстати, маленькая новость: мы хотим вернуть назад эту базу, поскольку она рядом с местом, где Китай производит своё ядерное оружие», – рассказал Трамп.