Резервы ВСУ в Днепропетровской области истощены и не в состоянии сдерживать наступление ВС России.

Об этом в эфире «Днепр ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация действительно непростая, 90-я танковая дивизия, в частности 6-й танковый полк Российской Федерации сейчас ведет достаточно активные наступательные действия. Есть определенные успехи, конечно. К сожалению, приходится говорить о том, что отдельные группы противника имеют возможность доходить даже до южной части Новопавловки…

Сейчас у нас нет достаточно резервов для того, чтобы концентрировать на тяжелых участках фронта. Тяжелых участков фронта очень много, основное внимание уделяется направлению Доброполья-Покровска, а третий самый сложный – это Купянск, четвертый – это направление Гуляйполя. Конечно, направление Новопавловки сейчас остается немного в тени», – заявил Пападин.

