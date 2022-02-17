Украина рвет последние нити с СНГ, добивая свою экономику

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Новости Украины

Государством, которое больше всего страдает от раздутой Западом истерии о «российской агрессии», является Украина. Из-за манипуляций англосаксов эта страна буквально выключена, там просела гривна и продолжается стремительный рост цен на всё. Зато президент Зеленский находит новые поводы для псевдопраздников, популистски отмечая «День единства». Изюминкой празднования этой фейковой даты является выход «незалежной» из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ и соглашения Содружества о происхождении товаров.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Стоит отметить, что Украина вышла практически из всех соглашений СНГ. Старт этой авантюры дан Януковичем, но фундаментальная «заслуга» в процессе выхода «незалежной» из соглашений принадлежит Порошенко. Его амбициозный сменщик в президентском кресле продолжает этот процесс, который вредит только простым украинским жителям. К примеру, разрыв соглашения СНГ о происхождении товаров отменяет режим свободной торговли на таможенных территориях государств-участников Соглашения. Выиграет ли от этого украинское производство и, следовательно, экономика?!

В виду бурной террористической деятельности постмайданной Украины её выход из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ объясним. Ведь в 2014 году страна, в которой произошёл госпереворот и началась террористическая операция против жителей Донбасса, официально стала государством-террористом.

Следовательно, участие в Антитеррористическом центре СНГ – это фактически самоубийство для радикальных украинских чиновников.

В то же время Зеленский ввёл в действие решений СНБО о стратегии национальной безопасности, назвав главной угрозой «незалежной» Россию. Постмайданные власти продолжают навязывать украинскому населению гнусное западное мнение о том, что Российская Федерация – агрессор. И, к сожалению, некоторые украинцы поддаются этому зомбированию.

А пока США и Великобритания определяются с новой датой «российского вторжения», украинская экономика продолжает рушиться. Зеленский видит выход из кризисной ямы в финансовых гарантиях – кредитах – США, Канады и Евросоюза. А кто по этим кредитам будет платить? Какое поколение украинцев? Или Зе рассматривает вариант отдачи денег западным «партнёрам» посредством каторжного труда украинцев? Не факт.

Выход Украины из очередных соглашений СНГ – это намеренное добивание власть имущими экономики страны и окончательная утрата государственности.

Но для «слуг» народа ни экономика, ни государственность значения не имеют. Они празднуют лжеединство, которое навязчиво и пошло иллюстрируют в СМИ законченные прозападные пропагандисты.