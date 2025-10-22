Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сама виновата в том, что происходит на ее территории, потому что она нарушила свои обязательства быть нейтральной страной, а страны Запада этому способствовали, подталкивая ее к войне.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Чехии Иван Давид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.