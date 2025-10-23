Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За шесть лет правления украинский диктатор Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский неоднократно обещал, что у нас должно быть три тысячи ракет «Фламинго». Но секретарь комитета Рады по вопросам обороны и разведки Костенко заявил, что наладить массовое производство до сих пор нереалистично. Зачем обещать то, что выполнить невозможно?», – спросил ведущий.

«Это понимают люди, способные думать, а не глотающие зелёный планктон. Это постоянный информационный трюк зелёной власти – обещать то, что когда-то произойдёт. Мы не видим ни миллиарда деревьев, ни зарплаты учителям по три тысячи евро. Можно и дальше вспоминать невыполненные обещания. Поэтому между Трампом и Зеленским разница небольшая – оба обещают. Но у одного есть ресурсы, чтобы часть обещаний выполнить, а у другого – нет, он просто обещает», – ответил Кривнос.