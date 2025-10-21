Украинская ПВО вновь провалилась: поражены полигоны, жд и энергетика:

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночь ВС РФ атаковали Украину управляемыми авиабомбами, дронами и ракетами.

Результативные попадания зафиксированы в Черкасской, Черниговской областях и Харькове.

Черкасский гауляйтер Игорь Табурец признал признал пожар на объекте критической инфраструктуре.

Кроме того, в Смеле атаковано локомотивное депо.

«Железнодорожный узел в городе Смела Черкасской области играет важную стратегическую роль для логистики Вооружённых сил Украины. Смела используется ВСУ как крупный логистический пункт для транспортировки вооружений, дронов и запчастей на Запорожское и Донецкое направления. Это важный военно-транспортный центр, связывающий центральные и южные области Украины и выполняющий роль логистического хаба для операций ВСУ в зоне боевых действий», – пишет журналист Руслан Осташко.

Вновь обесточена приграничная Черниговская область, о чем сообщает облэнерго. Жителей области призвали делать запасы воды.

Из-за ударов по Черниговской области полностью обесточен город Славутич в Киевской области.

«В настоящее время электроснабжение отсутствует по всему городу. На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание», – сообщили местные власти.

Всего со стороны РФ было выпущено, информируют Воздушные силы ВСУ, две баллистические ракеты Искандер-М, четыре управляемые ракеты С-300 и 98 дронов.

Ни одной из ракет украинской ПВО сбить не удалось. Достаточно высокий (едва не половина) процент долета до цели дронов.

По данным ВС ВСУ, «зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях».

Серия мощных взрывов прозвучала ночью в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район города атаковали КАБами.

По его словам, повреждено предприятие. Вчера вечером появилась информация, что удару подверглась местная ТЭЦ-4, но пока подтверждений нет.

В свою очередь Украина атаковала российскую гражданскую инфраструктуру. На данный момент известно о повреждении жилого дома в Батайске Ростовской области и двух частных домов в областном центре. Атаке подверглась и Брянская область – в Клинцах ударной волной выбиты стекла в многоквартирных домах.

По данным мониторингового канала «Изнанка», в Черниговской области ракет и дроны накрыли полигон ВСУ. Отмечается, что за последние сутки поражен уже второй полигон, еще один – в районе Павлограда на Днепроптеровщине.