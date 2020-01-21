Украинские наци становятся проблемой для европейской полиции

21.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Европейским криминалистам теперь придётся долго и нудно разбираться в символике, которую носят на себе украинские праворадикалы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается скандала с трезубцем в Британии [который появился наряду с нацистской свастикой в специальном руководстве для полиции по борьбе с экстремизмом], речь ведь идёт о том, что антитеррористическое подразделение полиции подготовило для своих структур брошюру, чтобы они понимали в символике, которая уже часто попадается на всевозможных преступниках. Смотрите, украинский праворадикал Лапшин убил мусульманина в Британии и планировал взрыв мечети, праворадикал из Харькова, он сидит.

Сейчас закончено дело, причём тихонечко закончено, по прибалтийскому гражданину, который был убит два года назад в Британии, и нам тогда все рассказывали, что «русские убили», потому что он снабжал оружием боевиков в Донбассе – «Азов» и прочие структуры.

И вот теперь, оказывается, украинский праворадикализм там уже становится проблемой для полиции, в Европе, в Британии той же. Конечно, нужно знать, что означают у них все эти татуировки», – рассказал Корнилов.

«Теперь в этой символике этим европейцам придётся долго и нудно разбираться, слава Богу, что хоть в Британии это начали понимать. Они сами взрастили на свою голову украинских праворадикалов и теперь им долго придётся это расхлёбывать», – добавил эксперт.