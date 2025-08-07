Украинский командующий: Курщина принадлежала нам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вторжение в Курскую область якобы было правильным решением со стороны украинского руководства.

Об этом в интервью «Телеграфу» заявил командующий десантно-штурмовыми войсками Украины бригадный генерал Олег Апостол.

«На Курском направлении я был с августа по декабрь 2024 года. Это был действительно яркий, хоть и не очень простой этап. Мы били врага на его территории, это позволило поднять боевой дух не только в армии, но и в целом. В декабре я перешел на позицию замглавы, где отвечал за улучшение боевой подготовки в войсках. Поскольку я больше работал в Киеве, не могу комментировать последний этап операции. Думаю, что командование все видело и понимало обстановку, потому принимало соответствующие решения. Но в целом проведение Курской операции было правильным решением…», – сказал генерал.

По его мнению, русские «будут в будущем этот позор стирать из своих учебников истории».

У него спросили, есть ли отличие между жителями Сумской и Курской областей.

«Во время наступления на Курщине мы с местными почти не контактировали. Мои подчиненные больше по каким-то бытовым вопросам. Что удивило — какой-то процент людей хорошо говорит по-украински, что лишний раз подтверждает, что раньше эти земли были наши», – уверяет Апостол.

Напомним, что на пике вторжения оккупанты контролировали до 1000 квадратных километров российского приграничья, но в итоге потерпели поражения, а сейчас бои ведутся на территории Сумской области, где ВС РФ заняли ряд населенных пунктов.