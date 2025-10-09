Украинскую энергетику полностью потушат где-то в декабре – Бортник

Этой осенью сходятся основные факторы, благоприятствующие для фатального удара по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом на канале блогера Василия Апасова заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия сейчас считает, что наступил удобный момент. Во-первых, истощение украинской инфраструктуры, они её бомбили все годы войны. И помним, что были годы, когда блэкаут наступал на три дня, потому что отключались даже АЭС.

Но системно наносились удары и по железной дороге, и по электрической инфраструктуре, и по газовой. Есть какой-то элемент истощения.

Во-вторых, падение поддержки со стороны западных союзников, особенно со стороны USAID. Одной из ключевых программ USAID было восстановление украинской энергетической инфраструктуры, все об этом забыли. USAID сейчас нет. Помощь на восстановление существенно снизилась, Европа не покрывает того, что мы потеряли.

Третье, технологический прогресс войны. Если в 22-23 гг. Россия имела только дорогостоящие ракеты и ограниченное количество дронов – сейчас у России намного больше дронов… и те же ракеты, даже лучше, они прогрессируют, модернизируются. И на этом фоне – ослабление украинской ПВО на фоне того же американского фактора», – объяснял Бортник.