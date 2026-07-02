Укро-эксперт: Бросок на Чернигов будет ответкой русских на «курскую операцию»
Российское командование якобы планирует повторить в Черниговской области «курскую авантюру» ВСУ 2024 года.
Об этом на канале «КШДУ Media» заявил аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Достаточно вероятным считается сценарий наступления не с территории Белоруссии, а на Черниговскую область с территории Брянской области. Для этого Россия может перебрасывать наиболее подготовленные подразделения с других участков фронта, в частности из Запорожской области, и части ВДВ, которые имеют высокий уровень мобильности и используются как оперативный резерв.
Говоря о ключевой цели такой переброски и открытия нового фронта на Севере Украины – это рассматривается, как один из самых эффективных способов оттянуть украинские резервы, и попытка перехватить стратегическую инициативу на ЛБС», – сказал Барчук.
«Здесь как пример могу привести «курскую операцию», после которой Россия была вынуждена на протяжении месяца перебросить около 70 тысяч военнослужащих, наиболее боеспособные десантные подразделения и морскую пехоту, что сорвало её изначальные планы на других направлениях и позволило ВСУ получить инициативу на ЛБС», – рассуждал укро-эксперт.
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