Укро-эксперт: Бросок на Чернигов будет ответкой русских на «курскую операцию»

Российское командование якобы планирует повторить в Черниговской области «курскую авантюру» ВСУ 2024 года.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно вероятным считается сценарий наступления не с территории Белоруссии, а на Черниговскую область с территории Брянской области. Для этого Россия может перебрасывать наиболее подготовленные подразделения с других участков фронта, в частности из Запорожской области, и части ВДВ, которые имеют высокий уровень мобильности и используются как оперативный резерв.

Говоря о ключевой цели такой переброски и открытия нового фронта на Севере Украины – это рассматривается, как один из самых эффективных способов оттянуть украинские резервы, и попытка перехватить стратегическую инициативу на ЛБС», – сказал Барчук.