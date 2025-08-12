Укро-офицер: Совесть имейте – Трамп наше всё!

Вадим Москаленко.  
12.08.2025 23:35
  Киев
Украинцы абсолютно бессовестно ругают президента США Дональда Трампа, которого нужно благодарить только за то, что он вообще обращает внимание на происходящее на Украине.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина в повестке дня среднего американца находится где-то там на втором десятке – точно, вопросов, которыми они интересуются. И несмотря на это, Трамп озаботился нашей войной всерьёз. Это видно – не какая-то медийная игра, он всерьёз старается остановить эту войну. Безусловно, он учитывает какие-то интересы Америки, есть сложности с Китаем, а ещё этот замес с европейцами.

Но, по большому счёту, американцам наша война, как в Африке или Азии – там всё время кто-то воюет. И порой настолько кровопролитные войны, что похлеще нашей», – рассуждал «Грин».

«Поэтому, вместо того, чтобы испытывать какую-то реальную благодарность перед тем же Трампом, который озаботился войной и продолжает нам оказывать военную помощь – она ни на день не кончалась! Может, на неделю задержка была, но воя было много. А у нас всё осуждают», – возмущался укро-боевик.

