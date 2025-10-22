«Укрзализниця» подписала фермерам смертный приговор

Вадим Москаленко.  
22.10.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 377
 
Из-за роста цен на перевозки и всё остальное, украинские аграрии уже не могут конкурировать с польским и прочим европейским импортом.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вернулся из нашего приграничного региона, где встречался с коллективом аграрных предприятий. И они говорят: мы со следующего года можем все потерять работу.

Они работники, которые собирают урожаи на горящих полях, под обстрелами, их не убил российский агрессор, но их хочет добить украинская железная дорога (Укрзализниця)», – сказал Качура.

«Они планируют поднять тарифы на 37%. Для руды и для угля платят 41 копейку, и это меньше себестоимости. Скажите, это что, работа на олигархов? А с агросектора берут 54 копейки и хотят еще увеличить на 37 процентов.

Украинский фермер становится абсолютно неконкурентным с польским, которого просто заливают деньгами! Возможно, «Укрзализныце» стоит закрыть такие огромные коррупционные дыры и схемы, которые десятилетиями выстраивались, вместо того, чтобы так вот зажимать глотку украинского фермера? Возможно, надо уменьшить себе миллионные премии и зарплаты?», – негодовал укро-депутат.

