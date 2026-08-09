Пентагон и ЦРУ возглавили армию и спецслужбы Казахстана. Под США уходит даже Туркмения

Янки втягивают Астану в свою орбиту, а через неё и все остальные республики Центральной Азии. При этом силовиков ставят под контроль, а смотрящим за этим процессом поставлен Азербайджан.

Никто об этом не говорит, но на территории РК сейчас Вашингтон осуществляет те же технологии внедрения и установки контроля над правоохранительными органами, которые имели место в своё время в «незалежной». Практически проигрывается тот же самый сценарий установления системы внешнего управления.

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В частности, все казахстанские силовики, начиная с военных, заканчивая таможенниками и полицейскими, – втягиваются в горизонтальные и вертикальные связи с американскими ведомствами под предлогом «обмена опытом», «обучения кадров» с целью установления постоянных контактов, вытягивания всей информации и навязывания своих методик действий уже под руководством «старшего брата».

Если армейцев помимо совместных учений знакомят вплоть до братания с подразделениями национальной гвардии разных штатов, чтобы внушить им, что самые передовые навыки и лучшая организационная система ВС у янки, то полицейских усиленно сватают к сотрудникам ФБР, фактически ставя их к ним в подчинение.

Так, месяц назад глава МВД РК встретился с начальником бюро ФБР в Нью-Йорке Джеймсом Барнаклом и обсудил с ним вопросы взаимодействия в деле борьбы с киберпреступностью, подготовки американцами казахстанских специалистов и передачи технологий. А потом делегация казахстанских пинкертонов посетила еще и Центр совместных операций ФБР, который обеспечивает координацию с другими ведомствами при реагировании на кризисные ситуации.

Если объяснить по-нормальному, то получается, что американские спецслужбы не только получают всю информацию, имеющую разведывательный характер о ситуации в регионе и деятельности казахстанских силовиков, но и продавливают новые соглашения об интеграции информационных систем и передачи программного оборудования, дающим Вашингтону в реальном времени отслеживать деятельность целых структурных подразделений полиции РК. Следом, как и на Украине, последует и руководство силовиками.

Это уже прослеживается на примере совместной «борьбы с наркотиками». В Астане недавно прошли двусторонние экспертные консультации по теме мониторинга распространения запрещённых веществ. В этот раз перед сотрудниками КНБ, МВД, Минюста, Генпрокуратуры и других ведомств в качестве наставников выступали офицеры Отдела по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности посольства США в РК, офиса управления по борьбе с наркотиками в Стамбуле и оперативной службы Национального таргетинг-центра таможенной и пограничной службы США.

Весь этот шабаш был посвящён изучению якобы успешных методик янки и в итоге был тут же сформирован такой же Национальный таргетинг-центр Казахсана. Но дело в том, что он оказался в подчинении головного офиса в США. Получается, что практически все подразделения по борьбе с наркотиками разных спецслужб РК скопом оказались не просто под контролем, а уже под руководством Вашингтона!

На этот фоне переподчиения силовиков по инициативе Астаны в Киргизии состоялась консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая показала изменившуюся конфигурацию сил в регионе. Так, уже в качестве полноправного участника присутствовал Ильхам Алиев, выступая в качестве «комиссара» от американцев, турок и израильтян вместе взятых.

Произошло признание роли Азербайджана в качестве главного локомотива интеграционных процессов в разных форматах с геополитической переориентацией на Запад.

Но важным стало присоединение президента Туркменистана. Таким образом Ашхабад фактический отказался от нейтрального статуса под давлением США и Турции, что ускоряет«тюркскую интеграцию», и делает эту республику челном ОТГ.

Да и само это сборище было продолжением совещаний С5+1 с Трампом, так как было подчинено теме добычи редкоземельных металлов и сближения с Западом. Акорда таким образом выступает без всякой войны в ЦА в качестве Украины в квадрате.