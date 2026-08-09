Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад никогда не передаст Украине технологии производства современного оружия, потому что боится их попадания в руки России.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР бывший боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Fire Point никаких ракет баллистических сам по себе выпустить не может. Для того, чтобы они появились, необходимо сотрудничество с Западом. Необходимы узлы, необходимы сами ракеты, необходимы системы наведения. Но Запад боится, что если в Украине будут эти производства, эти ракеты, чтобы они потом по Западу не полетели. Страх перед сильной Украиной, которая может гипотетически, сейчас буду говорить невероятные вещи, но они были в истории уже Украины, стать либо союзником, либо сателлитом, либо частью Российской империи. Причём, боевой частью, как это уже не раз показывала история, и это может привести к падению Запада», – сказал Мосийчук.