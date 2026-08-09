Нацист Мосийчук: Объединение России и Украины – страшный сон для Запада

Вадим Москаленко.  
09.08.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад никогда не передаст Украине технологии производства современного оружия, потому что боится их попадания в руки России.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР бывший боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад никогда не передаст Украине технологии производства современного оружия, потому что боится их попадания...

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«Fire Point никаких ракет баллистических сам по себе выпустить не может. Для того, чтобы они появились, необходимо сотрудничество с Западом. Необходимы узлы, необходимы сами ракеты, необходимы системы наведения.

Но Запад боится, что если в Украине будут эти производства, эти ракеты, чтобы они потом по Западу не полетели. Страх перед сильной Украиной, которая может гипотетически, сейчас буду говорить невероятные вещи, но они были в истории уже Украины, стать либо союзником, либо сателлитом, либо частью Российской империи.

Причём, боевой частью, как это уже не раз показывала история, и это может привести к падению Запада», – сказал Мосийчук.

«В мире сейчас две самые сильные армии. И они сражаются в Украине. Это понимают все. И их объединение – это страшный сон для многих.

Поэтому и тактика такая, что война должна длиться дольше. Это ещё Навроцкий говорил – чем дольше, тем лучше убивать они должны друг друга. А эти будут искать гешефт», – подытожил он.

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