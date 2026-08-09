«Огромный провал киевской дипломатии» – Зеленский рассорился с Косово

Константин Серпилин.  
09.08.2026 19:25
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сербия, Украина


Киев не будет признавать независимость Косово, чтобы не портить отношения с Сербией.

Об этом на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не будет признавать независимость Косово, чтобы не портить отношения с Сербией. Об этом...

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«Мы уважаем территориальную целостность наших партнёров и международное право, поэтому наша позиция касательного одностороннего провозглашения независимости Косово остаётся неизменной. Мы всегда это подчёркивали, и политика Украины не изменилась», – трепался Зеленский.

В результате, обиженные албанцы сняли украинский флаг в Приштине, несмотря даже на то, что с самого начала поддерживали антироссийскую войну.

На Украине также многим не понравился дипломатический перформанс кокаиниста.

«Речь Зеленского о непризнании Косово – это огромный провал украинской дипломатии.

Косово – одна из самых партнерских к нам стран на Балканском полуострове.  Отказ от ее признания – это еще один диагноз для нашего президента. Диагноз полного дипломатического непонимания ситуации. Мы теряем союзников из-за таких ответов президента.

Я долгое время борюсь за признание Косово со стороны Украины и вносил в Раду постановление об этом. Косово должно быть независимым и признанным со стороны Украины», – возмущался депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан террористом в РФ).

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