«Огромный провал киевской дипломатии» – Зеленский рассорился с Косово
Киев не будет признавать независимость Косово, чтобы не портить отношения с Сербией.
Об этом на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уважаем территориальную целостность наших партнёров и международное право, поэтому наша позиция касательного одностороннего провозглашения независимости Косово остаётся неизменной. Мы всегда это подчёркивали, и политика Украины не изменилась», – трепался Зеленский.
В результате, обиженные албанцы сняли украинский флаг в Приштине, несмотря даже на то, что с самого начала поддерживали антироссийскую войну.
На Украине также многим не понравился дипломатический перформанс кокаиниста.
«Речь Зеленского о непризнании Косово – это огромный провал украинской дипломатии.
Косово – одна из самых партнерских к нам стран на Балканском полуострове. Отказ от ее признания – это еще один диагноз для нашего президента. Диагноз полного дипломатического непонимания ситуации. Мы теряем союзников из-за таких ответов президента.
Я долгое время борюсь за признание Косово со стороны Украины и вносил в Раду постановление об этом. Косово должно быть независимым и признанным со стороны Украины», – возмущался депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан террористом в РФ).
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