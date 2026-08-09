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Киев не будет признавать независимость Косово, чтобы не портить отношения с Сербией.

Об этом на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уважаем территориальную целостность наших партнёров и международное право, поэтому наша позиция касательного одностороннего провозглашения независимости Косово остаётся неизменной. Мы всегда это подчёркивали, и политика Украины не изменилась», – трепался Зеленский.

В результате, обиженные албанцы сняли украинский флаг в Приштине, несмотря даже на то, что с самого начала поддерживали антироссийскую войну.

На Украине также многим не понравился дипломатический перформанс кокаиниста.