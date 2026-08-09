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Согласно первым результатам проверки якобы всех ТЦК Украины, инициированной Минобороны и ГБР, Одесса заняла первое место по числу жалоб на зверства людоловов. О чем заявил омбудсмена Дмитрий Лубинец.

К распиаренной проверке он присовокупил и свои данные — с начала 2026 года только в его Офис поступило 453 таких заявления. Что, как нетрудно догадаться, лишь капля в море — мертвые, одинокие и безденежные не жалуются.

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Да и сама должность уполномоченного ВР по правам человека — бутафорская, примерно как нянечка в концлагере. Однако даже Лубинец разбушевался, напрямую обвинив в происходящем прежнее руководство Министерства обороны, «годами закрывающее глаза на нарушения – и создавая на местах иллюзию полной безнаказанности» (да-да — новое-то глаза раскроет).

Собственно, Лубинец просто в очередной раз озвучил то, что круглосуточно наблюдают одесситы:

«Вместо цивилизованной организации мобилизации общество ежедневно видит кадры, которые шокируют жестокостью. И это лишь то, что попадает в объективы камер. Представьте, сколько подобных историй ежедневно остаются за кадром».

Да уж представляем.

В качестве примеров омбудсмен привел лишь последние «подвиги» недолюдков — могилизацию 19-летних парней (несмотря на призывной возраст с 25-ти лет) и инвалидов, избиения людей до состояния реанимации. На днях, правда, могилизированный одессит был избит до смерти, но об этом Лубинец почему-то умолчал.

«Нарастающий силовой произвол ведет к опасной эскалации и хаосу. Это недопустимо, но демонстрирует, что общественное напряжение дошло до критической точки», — подчеркнул правозащитник и привел в пример недавний случай, когда мужчина в Одессе расстрелял четверых сотрудников ТЦК, объяснив в полиции, что сделал их работу, предотвратив преступление, ведь людоловы были в балаклавах и вели себя как представители ОПГ.

«Подход к мобилизации должен быть полностью изменен. Так, использование масок, скрывающих лица, и отсутствие опознавательных знаков во время вручения повесток должно быть запрещено законом. Мобилизация во время войны — это критическая необходимость. Но она не должна основываться на страхе и унижении. Если человек готов к диалогу, он не должен в ответ получать слезоточивый газ, балаклавы, удары ногами или иное насилие», — умозаключил Лубинец.

Все так, но, к слову, об обвинении в происходящем прошлого руководства Минобороны, и сам факт того, что оно же инициировало проверку, то и забитый насмерть, и стрельба по ТЦКашникам — все это уже произошло при новом руководстве, на которое Зе-Пиночетик не давал команды «Ату!». Ладно, пусть с этим подставки под картонки разбираются…

А вот что касается «общественного напряжения», то достаточно и того, что комментарии под информацией о подвиге одесского стрелка были идентичны: «Свободу герою!».

Однако вспоминается недавнее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, на котором ТЦКашное зверье из Одессы — вся верхушка — давали показания о том, как они убивали, калечили, насиловали…

Так вот они чуть не ржали, на голубом глазу утверждая, что все жертвы — не только могилизированные, но и их жены, дети и даже домашние животные, сами бились о косяки, ломали о стены головы и наносили себе прочие травмы. И что, хоть кто-то «присел» или хотя бы был отстранен от службы?..

Да потому, что происходящее — прямое следование намеченному курсу «Истребляй сепаров и русскомирцев». А где ж их больше, как не в Одессе? Заметьте, что ни одну «вышиванкову ходу», шабаш картонок или поминки Ганула, где идейных нацистов можно бусифицировать десятками, ТЦК не посещаают. Л — логика. А не лабуда Лубенца.