«Одессу ждут страшные испытания» – нацист Мосийчук
Попытки Украины заблокировать судоходство в Азовском море – это «комариные укусы» по сравнению с ответкой России, которая фактически душит экономику «незалежной».
Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР бывший боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что концентрация ударов на юге неспроста. Это либо растягивание сил ВСУ, либо подготовка к чему-то более серьёзному.
Вот сейчас, пока мы пишем этот утренний выпуск, когда атака воздушная еще продолжается, в первую очередь, по Одессе. Там во всём городе нет света.
Так что у меня очень и очень плохие предчувствия, что надвигаются серьезные испытания на нашу Одессу-маму», – вещал Мосийчук.
Он подчеркнул, что не верит ни в какое перемирие по Чёрному морю, потому что удары России гораздо болезненнее для Украины, чем попытки ВСУ заблокировать судоходство в Черноморском регионе.
«РФ сегодня атакует страшно, фактически стирает Одессу. Естественно, делает это с какой-то целью. И с какими-то планами на будущее. Военными планами, экономическими планами.
Готова ли Россия сейчас, затратив такое количество усилий по блокировке Одессы с моря, снять эту блокаду? Вопрос. И это касается не только Одессы, это касается всего побережья.
Они фактически блокировали экспорт зерна, руды через причерноморские одесские порты. И чтобы разблокировать – им надо иметь тоже такую же выгоду.
Вы скажете, у них не работает Новороссийск, не работает Азов. Но просчитайте и поймите, что блокировка Новороссийска, Мариуполя, Азова – для России это хоть и существенный, но укус насекомого. По сравнению с тем, что Украину это душит. И исходя из логики войны, я не вижу причин, почему Россия должна на это согласиться», – добавил он.
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