«Одессу ждут страшные испытания» – нацист Мосийчук

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Попытки Украины заблокировать судоходство в Азовском море – это «комариные укусы» по сравнению с ответкой России, которая фактически душит экономику «незалежной».

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР бывший боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что концентрация ударов на юге неспроста. Это либо растягивание сил ВСУ, либо подготовка к чему-то более серьёзному. Вот сейчас, пока мы пишем этот утренний выпуск, когда атака воздушная еще продолжается, в первую очередь, по Одессе. Там во всём городе нет света. Так что у меня очень и очень плохие предчувствия, что надвигаются серьезные испытания на нашу Одессу-маму», – вещал Мосийчук.

Он подчеркнул, что не верит ни в какое перемирие по Чёрному морю, потому что удары России гораздо болезненнее для Украины, чем попытки ВСУ заблокировать судоходство в Черноморском регионе.