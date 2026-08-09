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Служба внешней разведки Украины, на которую возложены важные задачи, реально лихорадит от постоянных кадровых перестановок.

Об этом «Украинской правде» рассказал близкий к соросятне киевский журналист-расследователь и один из сливных бачков так называемых антикоррупционных органов Украины Михаил Ткач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему назначения на должность главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, фигуранта громкого коррупционного дела под названием «Миндичгейт», и ранее занимавшего должности главы Фонда госимущества, министра обороны и секретаря СНБО.

«Ситуация со Службой внешней разведки трагикомична в последние полгода, может и больше. Если динамику назначений на эту службу, повторюсь об агентах возможных этой службы, которые должны замыкаться на каких-то людей, которым они доверяют. Соответственно, мы понимаем, что был господин Литвиненко. Затем господина Литвиненко назначили на СНБО. Сейчас он, кажется, посол Украины в Сербии. Затем пришел нынешний руководитель ГУР МО [Олег Иващенко]. Этот человек побыл руководителем СВР, пошел в ГУР МО. Был погода его заместитель исполняющим обзязаннсти руководителя СВР, а сейчас туда пришел Рустем Умеров», – описал хронологию кадровой чехарды в разведке журналист.