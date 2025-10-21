В окружении Трампа практически не осталось настоящих русофобов – украинский дипломат

В администрации президента США не осталось влиятельных политиков-русофобов, которые могли бы повлиять на политику Трампа.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американские эксперты в один голос говорят, что принципиальное отличие этого срока Трампа от предыдущего в том, что тогда были люди в окружении Трампа, которых он не очень хотел видеть, но тем не менее слушал.

И в некоторых случаях, они были способны скорректировать его политику и позицию. Это тот же Майк Помпео, Никки Хейли (Джон Болтон – ред.)», – сказал Ельченко.

«А сегодня я таких людей в окружении Трампа не вижу. И американские эксперты говорят, что сейчас Трамп никого не слушает, а принимает решения исключительно лично, не опираясь на мнение советников.

Мне кажется, он часто слушается сторонних людей, таких как президент Финляндии. И раньше он говорил, что больше доверяет Путину, чем собственным спецслужбам. И сейчас примерно то же самое», – жаловался укро-дипломат.

