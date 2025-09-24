Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Регулярно заявляющий об успехах на Добропольском направлении «Азов» (запрещен в РФ) практически здесь не воюет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандистский портал «Украинская правда», подготовивший материал на основе бесед с представителями ВСУ, воюющими на этом направлении.

«В публичном пространстве об успешных контрдействиях на Добропольском выступе регулярно отчитывается корпус «Азов» – вот, например, «Силы обороны взяли новую группу пленных», а вот «зачистили село Панковка». Это подчас вызывает возмущение у других подразделений, действующих на этом направлении. Ведь, во-первых, «Азов» зашел сюда только управлением корпуса – сама бригада «Азов» продолжает держать оборону на соседнем Торецком направлении», – говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что главком ВСУ Александр Сырский постоянно ездит по подразделениям и часто в руном режиме управляет ситуацией. С одной стороны, указывается, что это дает определенный успех, но военные жалуются, что ручное управление разрушает идеологию развития корпусов и существования других органов военного управления.