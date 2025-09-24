В ВСУ недовольны бахвальством «Азова» и ручным управлением Сырского
Регулярно заявляющий об успехах на Добропольском направлении «Азов» (запрещен в РФ) практически здесь не воюет.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандистский портал «Украинская правда», подготовивший материал на основе бесед с представителями ВСУ, воюющими на этом направлении.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В публичном пространстве об успешных контрдействиях на Добропольском выступе регулярно отчитывается корпус «Азов» – вот, например, «Силы обороны взяли новую группу пленных», а вот «зачистили село Панковка». Это подчас вызывает возмущение у других подразделений, действующих на этом направлении. Ведь, во-первых, «Азов» зашел сюда только управлением корпуса – сама бригада «Азов» продолжает держать оборону на соседнем Торецком направлении», – говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что главком ВСУ Александр Сырский постоянно ездит по подразделениям и часто в руном режиме управляет ситуацией. С одной стороны, указывается, что это дает определенный успех, но военные жалуются, что ручное управление разрушает идеологию развития корпусов и существования других органов военного управления.
«Начинается беда – приезжает главком, спрашивает, что вам нужно, потом говорит: я вам это и это дам. Впоследствии он присылает свои штурмовые подразделения. Иногда они не могут выполнить ту задачу, что перед ними стоит, потому что она была составлена на тот день, когда сюда приезжал Сырский.
Его поездки не дают улучшения, потому что нет никакой стратегии. Создание корпусов вообще не своевременно, никто не руководит своими подразделениями», – заявил «УП» полковник ВСУ, знакомый с ситуацией на направлении.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: