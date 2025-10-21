Военное лобби не позволит Трампу отдать приказ уйти с границ России, – американский политолог
Заморозка конфликта на Украине не решит конфликт между Россией и Западом, ведь первопричина – расширение НАТО к российским границам.
Об этом в эфире «Dialogue Works» заявил американский политолог Пол Робертс, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не думаю, что он [Трамп] понимает, что Путин имеет в виду под соглашением. А соглашение — это не просто прекращение конфликта в Украине, это ничего не решает для Путина. Проблема для Путина, как он ясно дал понять, в том, что у России нет безопасности. НАТО повсюду на их границах, а американские ракетные базы есть в Польше и Румынии.
Скорее всего, теперь они появятся в Прибалтике и Молдавии. А Украина — это просто одно из мест, где они могли бы разместить базу. И трудно представить, чтобы Трамп противостоял комплексу военной безопасности и сказал: «Ладно, мы уходим с границ России». Они этого не хотят. Они хотят получать прибыль от вооружений, от гонки вооружений, от конфликтов…
В этом и проблема. Конфликт на Украине – это всего лишь симптом болезни, это не ее причина. И урегулирование этого конфликта не решит настоящую проблему, потому что это всего лишь симптом», – заявил Робертс.
