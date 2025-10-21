Военное лобби не позволит Трампу отдать приказ уйти с границ России, – американский политолог

Анатолий Лапин.  
21.10.2025 14:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 386
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Заморозка конфликта на Украине не решит конфликт между Россией и Западом, ведь первопричина – расширение НАТО к российским границам.

Об этом в эфире «Dialogue Works» заявил американский политолог Пол Робертс, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заморозка конфликта на Украине не решит конфликт между Россией и Западом, ведь первопричина –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не думаю, что он [Трамп] понимает, что Путин имеет в виду под соглашением. А соглашение — это не просто прекращение конфликта в Украине, это ничего не решает для Путина. Проблема для Путина, как он ясно дал понять, в том, что у России нет безопасности. НАТО повсюду на их границах, а американские ракетные базы есть в Польше и Румынии.

Скорее всего, теперь они появятся в Прибалтике и Молдавии. А Украина — это просто одно из мест, где они могли бы разместить базу. И трудно представить, чтобы Трамп противостоял комплексу военной безопасности и сказал: «Ладно, мы уходим с границ России». Они этого не хотят. Они хотят получать прибыль от вооружений, от гонки вооружений, от конфликтов…

В этом и проблема. Конфликт на Украине – это всего лишь симптом болезни, это не ее причина. И урегулирование этого конфликта не решит настоящую проблему, потому что это всего лишь симптом», – заявил Робертс.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить