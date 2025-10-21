Военное лобби не позволит Трампу отдать приказ уйти с границ России, – американский политолог

Заморозка конфликта на Украине не решит конфликт между Россией и Западом, ведь первопричина – расширение НАТО к российским границам.

Об этом в эфире «Dialogue Works» заявил американский политолог Пол Робертс, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

