ВС РФ блокируют логистические пути по всей Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины решает сразу несколько задач, блокируя пути логистики для ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, участника карательной операции против ЛДНР майора ВСУ Игоря Лапина заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.