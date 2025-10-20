ВС РФ блокируют логистические пути по всей Украине
ВС РФ ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины решает сразу несколько задач, блокируя пути логистики для ВСУ.
Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, участника карательной операции против ЛДНР майора ВСУ Игоря Лапина заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они бьют по жилой инфраструктуре, провоцируют внутренние эмиграционные процессы, эвакуационные. И наносят удары по железной дороге, делая невозможной эвакуацию. То есть население остается в городах-миллионниках. Далее они бьют по энергообъектам и газораспределительных подстанциях в этих городах, не давая возможности прохождения отопительного сезона. Отопительный сезон пройти невозможно, нужно эвакуироваться, выезжать хотя бы в село.
Чем ты будешь выезжать? Железной дорогой. Удары по железной дороге что имеют целью? Заблокировать эвакуацию. Соответственно, железная дорога заблокирована, как будешь выбираться из города? Автомобильным путем. Пропускная способность украинских дорог неспособна пропустить одновременное движение. С запада – военные колонны, а с востока – эвакуация гражданского населения. То есть, что они делают? Они одновременно блокируют оба логистических потока», – заявил Снегирев.
