ВСУ на грани потери семи городов

Максим Столяров.  
21.10.2025 14:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1282
 
Киев в обозримой перспективе рискует потерять контроль над почти десятью городами бывшего Востока Украины.

Об этом на канале «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По сути, мы находимся сейчас накануне или в процессе, или в окончании процесса штурма нескольких главнейших городов Восточной Украины. С юга на север: Степногорск, это посёлок городского типа, но крайне важный. Имеется в виду Покровск и Мирноград, то есть Красноармейск и Димитров. Далее, Константиновка, мы вплотную к ней подошли.

Имеется в виду Красный Лиман, к которому мы подошли вплотную. Далее, Купянск, который на две трети зачищен. Часов Яр, который на 99% освобождён, есть какие-то ещё очаги сопротивления на юге. Северск», – перечислил эксперт.

«Вот эти города, по меньшей мере, либо уже почти освобождены, либо на грани освобождения, либо за них вот-вот начнутся бои. Вот такая конфигурация сегодня сложилась на фронте», – добавил Сорокин.

